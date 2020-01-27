Tab Gıda'yla bugün yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde başkan Cengiz'in "Taraftarlarımız yiyeceklerse Burger King yesinler, Sbarro yesinler" açıklaması krize neden oldu.

Pizza savaşları!

Terra Pizza tarafı başkan Mustafa Cengiz'in sözlerine Twitter hesabından yaptığı Galatasaray forması üzerinde "Terra Pizza" yazan paylaşım ile adeta tepki gösterdi. Tweet'te görsel dışında herhangi bir yazı yazılmadı.

Kulüp tarafı: Biz söyledik!

Terra Pizza'nın bu tepkisine ise Galatasaray herhangi bir karşılık vermese de kulüpten gelen bilgiler tüm bu anlaşmanın Terra Pizza'nın bilgisi dahilinde olduğuna yönelik... Kulüp kaynakları bu anlaşma öncesi Terra Pizza tarafıyla konuşulup anlaşma sağlandığını ve bilgi verildiğini belirtiyor.

1 milyon 150 bin TL geri ödeme yapıldı!

Edinilen bilgiye göre, Galatasaray Terra Pizza'ya, TAB Gıda'yla "taraftar menüsü" içeren bir sponsorluk anlaşması yapmak için 1 milyon 150 bin TL ödeme yaptı.

Bu yüzden kulüp tarafı, her konuda bilgilendirme yapılan Terra Pizza'nın gösterdiği bu tepkiye anlam veremiyor.

Metin Karabaş