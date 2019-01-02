Galatasaray'da yeni gündem Marlon

Süper Lig'in ilk yarısında gol yollarında sıkıntı yaşayan galatasaray, bu mevkiideki eksikliği bir an önce giderip yeni transferi kampa getirmeyi amaçlıyor.

02 Ocak 2019, Çarşamba 08:55
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Galatasaray'da yeni gündem Marlon

Devre arasında muhakkak santrfor transferi yapmak isteyen Sarı-Kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Kariyerini Ekvador ekiplerinden Emelec'te sürdüren ve sözleşmesi bu ay sona erecek olan Marlon de Jesus, menajeri tarafından Galatasaray'a önerildi.

Demba Ba ve Alan ile prensipte anlaşmaya varan Galatasaray, bu transferlerde yaşanabilecek bir olumsuzluk neticesinde Marlon'u alternatif olarak elinde tutmak istiyor. Daha önce İsrail'den Maccabi Haifa, portekizde'de Arouca formalarını giyen Marlon de Jesus, iki senedir ülkesi Emelec'te forma giyiyor. Geçen sezon 25 karşılaşmada oynayan ve 4 gol atan oyuncununteknik ekibe önerildiği ve onlardan geledek rapora göre hareket edileceği öğrenildi. (Yeni Şafak)

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