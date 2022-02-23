Kâbus gibi bir sezon geçiren, Fatih Terim'le geçmeyi hedefliyor yolları ayırıp, Domenec Torrent'le devam eden Galatasaray , çok ihtiyaç duyduğu 3 puana sonunda kavuştu. Kritik Göztepe deplasmanında hem de yenik durumdayken maçı çeviren ve iki penaltı golüyle de olsa uzatmalarda zafere uzanan Sarı-Kırmızılılar'ın üzerinden büyük bir yük kalktı. Ateş hattından kısmen de olsa uzaklaşan Aslan'da kara bulutlar da bir anda dağıldı. Futbolcuların son düdüğün ardından yaşadığı sevinç, takımın üzerinde ne denli güçlü bir baskı olduğunun kanıtı gibiydi. Böylece ölü toprağını üzerinden atan Sarı- Kırmızılılar, gözünü yeniden üst sıralara çevirdi. Artık takımda tek gündem, ligdeki bir sonraki sınav olan Rizespor maçı.

Rakip analizine geçti

Nef Stadı'nda Rizespor'la oynanacak zorlu mücadeleye, özlenen yeni bir galibiyet serisinin başlangıcı olarak bakılıyor. Tribünlerle bir olup hem 3 puana uzanmak hem de taraftarın desteğini yeniden kazanmak isteyen teknik heyet ve futbolcular, Rize sınavını bir fırsat olarak görüyor. Aslan'ın hocası Torrent ve ekibi, Göztepe galibiyetinin keyfini çıkaramadan, Rize analizine başladı. Karadeniz ekibinin de ateş hattından uzaklaşmak için kazanmaya şiddetle ihtiyacı var. Takımın başında bir Galatasaray efsanesi Bülent Korkmaz'ın olması da kritik maçı ilginç kılan bir diğer detay.









Zorlu fikstür bekliyor

Galatasaray'ı içerideki Çaykur Rizespor'dan sonra da oldukça zorlu sınavlar bekliyor. Sarı- Kırmızılı ekip, deplasmanda ligin flaş ekibi, lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi Konyaspor ile karşılaşacak. Ardından iç sahada Beşiktaş derbisi var. Sonrasında yine ligin güçlü ekiplerinden Gaziantep ile deplasmanda oynayacak olan Cim Bom, evinde Karagümrük'ü ağırlayıp, bir sonraki hafta Kadıköy'de Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Bu 6 haftalık kritik periyot, Galatasaray'ın ligdeki kaderini belirleyecek.

Cim Bom'un sıradaki 6 sınavı

Hafta Rakip

27.Ç.Rizespor

28.Konyaspor (d)

29.Beşiktaş

30.Gaziantep (d)

31.Karagümrük

32.Fenerbahçe (d)