Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve bu hedefe göre yıldız transferlerini gerçekleştiren Galatasaray , kadrosunu Icardi, Mata, Mertens, Torreira gibi yıldızlarla güçlendirdi. Süper Lig'de 14. haftanın sonunda 27 puanla ikinci sıraya yükselen Galatasaray, Dünya Kupası dönüşünde de bu çıkışını sürdürmek istiyor.

Devre arasında takımı güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, bir yandan da yeni sezon planlamasını şimdiden yapmaya başladı. Sarı kırmızılılar, takımdan ayrılacak isimleri yavaş yavaş belirliyor. İşte detaylar...

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BÜYÜK KRİZ! "BIKTIM ARTIK"

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Alanyaspor 'dan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Berkan Kutlu'nun takımdan ayrılmak istediğini Teknik Direktör Okan Buruk'a ilettiği iddia edildi.

24 yaşındaki oyuncunun Nef Stadı'nda Villarreal ile oynanan hazırlık maçında taraftarların yoğun ıslıklarına maruz kaldığı ve Okan Buruk'a "Taraftarlar bana cephe almış durumda. Bu şekilde devam edemem ara transferde ayrılmak istiyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.





MERTENS'TEN TRANSFER İTİRAFI

Başka bir ülkeden gelerek yeni bir lige başlamanın çok kolay olmadığını ifade eden Mertens, “Bunu anlamak gerekiyor ancak ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray geçen sene 13’üncü bitirdi. Onun üzerine 13 tane yeni oyuncu geldi ve hepsi farklı liglerden buraya geldiler. Fakat son oynadığımız maçlara baktığımız zaman iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. İyi bir şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Mertens, Galatasaray’a gelmeden önce kendisine Juventus’tan da teklif gelmesinin sorulması üzerine, “Böyle bir teklif oldu. Benim için başka bir takıma gelmek çok zordu. Özellikle Napoli’den sonra Juventus’a gitmem olmazdı, orada uzun bir süre geçirdim. Buraya gelmemde Dursun Başkanımızın, Erden Başkan olsun, Okan hocamız olsun çok büyük etkisi oldu. Beni aradılar; ‘seni Galatasaray’a getirmek ve tekrardan olduğun konuma taşımak istiyoruz’ dediler. Ben de Galatasaray’ın Türkiye’nin en iyi takımı olduğunu bildiğim için ve bir önceki sene de 13‘üncü bitirdiğini bildiğim için bu projeye evet dedim” diye konuştu.





ICARDI'YLE İLGİLİ SKANDAL İDDİA

Merkezi Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan El Trece TV'de Mauro Icardi ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı.

Kanalda yayınlanan Socios del espectaculo programında sunucu Adrian Pallares, Arjantinli yıldız ile ilgili olarak, "Icardi, Türkiye'de ne dedi?" sözleriyle konuşmaya başladı.

Pallares, Icardi'nin Galatasaray'a sakatlığı olduğunu ve tedavi için ülkesi Arjantin'e gitmek istediğini söylediğini ifade ettikten sonra, programda yer alan bir diğer isim, Gazeteci Rodrigo Lussich, "Türk kaynaklarına göre Mauro Icardi bir sakatlık yaşadı ve tedavi olmak için Arjantin'e geldi.

Bu Wanda Nara'nın yanına gelmek için icat edildi. Kulübü de bu sakatlıktan büyük ölçüde şüphe duyuyor" diye konuştu.

Bir diğer konuşmacu Paulo Varela ise, "Galatasaray, Mauro Icardi'nin tedavisine Arjantin'de devamedileceğini açıkladı, ancak bir döüş tarihi yok. Takım maçlara çıkıyor, ancak Icardi'nin dönüş tarihi belli değil" diye ekledi.

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DENİV UNDAV'DAN YEŞİL IŞIK

Galatasaray 'ın yerli golcü transferindeki 1 numarası Deniz Undav konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, İngiliz kulübü Brighton'la görüşerek, 26 yaşındaki oyuncunun durumunu sordu. Ada temsilcisinden gayet makul bir geri dönüş alındığı, bunun üzerine temasların sıklaştığı öğrenildi. Diğer taraftan oyuncuyla da görüşen Galatasaray Yönetimi'ne, "Kulüpler anlaşırsa biz imzaya hazırız" mesajının verilmesi, süreci daha da hızlandıracak gibi görünüyor.

SEZON SONUNDA YOLLAR AYRILIYOR

Galatasaray'da son dönemde formasını Mauro Icardi'ye kaptıran golcü futbolcu Bafetimbi Gomis'le sezon sonunda yeni sözleşme imzalayanmayacağı öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray'da son dakikada attığı gollerle takımına puanlar kazandıran 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis ile yeni sözleşme imzalanmayacağı öğrenildi. Sarı kırmızılı yönetimin son zamanlarda formasını Icardi'ye kaptıran futbolcuyla yeni sezonda devam etmeyi düşünmediği ifade edildi. Fransız golcü bu sezon 10 maça çıkıp 4 gol kaydetti.



