Kritik Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray'da yabancı bilmecesi yaşanıyor... Elinde 14 yabancı bulunan teknik direktör Fatih Terim tribüne göndereceği 2 isme henüz karar vermedi. Florya'dan gelen bilgilere göre ilk kurban büyük olasılıkla Ryan Donk olacak. Hollandalı yıldız hem stoper hem ön liberoda alternatif olmasına rağmen böyle bir karar alındı. İkinci isim konusunda en büyük favori ise Florin Andone...

Ancak Terim'in Yuto Nagatomo'yu tribüne gönderip sol bekte Ömer Bayram'ı oynatması de ihtimaller arasında yer alıyor.

Kaynak: Takvim