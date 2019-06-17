Al Gharafa ile sözleşmesi sona eren Wesley Sneijder, Galatasaray’a önerilse de teknik heyet tarafından veto yedi. 35 yaşındaki Hollandalı futbolcunun eski performansından çok uzak olduğunu düşünen Cim Bom, Sneijder’i aktif futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra kulüp bünyesinde görevlendirebileceğini iletti.

Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Wesley, 5 senelik Galatasaray kariyerinde 2’si lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 8 kupa kazanmıştı.

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