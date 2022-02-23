



Domenec Torrent yönetimindeki ilk galibiyetini 3-2'lik Göztepe maçıyla alan Galatasaray üst basamaklara yükselmeyi hedefliyor. Bir yandan da gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılıların gündemine eski Fenerbahçeli Vincent Janssen gelmişti. Meksika basını Aslan'ın teklfini de duyurdu.

Janssen, Monterrey'de beklentilerin altında kaldı

Aykut Kocaman'ın son döneminde Fenerbahçe forması giyen Hollandalı futbolcu, şimdilerde Monterrey forması giyiyor. Takımıyla zor bir sezon geçiren golcü oyuncunun performansı da taraftarları memnun etmedi.

Taraftarlar futbolcularla tartıştı

Sabah'ın haberine göre; 18 takımlı Meksika Ligi'nde 14. sırada bulunan Monterrey, Kulüpler Dünya Kupası'nda da ilk maçlarda elendi. Ayrıca bir grup taraftarın geçtiğimiz günlerde kulübün tesislerine gelerek oyuncularla tartıştıkları belirtildi.

Galatasaray'ın teklifini yazdılar

Haberde ayrıca 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki Janssen için Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu teklif sunacağı yazıldı.

81 maçta 22 gol, 4 asist

Piyasa değeri 4 milyon Euro Hollandalı golcü Monterrey'de toplam 81 maça çıkarak, 22 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Milli takım formasını da 17 kez giyen Janssen 7 gol kaydetti.