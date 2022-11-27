Süper Lig 'e verilen Dünya Kupası arasına kadar son üç maçta hem 9 puan kazanan hem de oynadığı futbolla taraftarını memnun eden Galatasaray 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Katar'da Danimarka ile turnuvada mücadele eden Victor Nelsson'un takımdan ayrılması gündemde. İşte detaylar...









NELSSON 90 DAKİKA OYNADI

Galatasaray'ın Dünya Kupası'na gönderdiği 5 oyuncudan Seferovic ilk maçta 72. dakikada oyuna dahil oldu. Nelsson ise Danimarka'nın Fransa ile oynadığı müsabakada 90 dakika mücadele etti.

ASLAN KASASINI DOLDURDU

FIFA, Katar'da düzenlenecek turnuvaya oyuncu gönderecek olan kulüplere, futbolcu başına ödeme yapılacağını açıklamıştı. Yapılan açıklamaya göre FIFA, turnuva boyunca kulüplere destek olmak amacıyla 200 milyon dolardan fazla para dağıtacak.









Ayrıca 2022 Dünya Kupası'na oyuncu gönderen kulüplere, futbolcu başına günlük 10 bin dolar ödenecek. Grup maçları sonrası oyuncu başına ödemeler devam edecek. FIFA kulüplere ödenen ücretlerin bir futbolcunun son 2 sezonda forma giydiği kulüplere bölüneceğini belirtti. Dünya Kupası'nda bir hafta geride kalırken buna göre Galatasaray, FIFA'dan yaklaşık 233 bin doları kasasına koydu.

ARAPLAR YİNE GOMİS'İN PEŞİNDE

2018 yazında 6 milyon Euro'ya Al Hilal'e transfer olan ve burada elde ettiği başarılarla Arap taraftarların sevgilisi haline gelen Bafetimbi Gomis'e yine teklif yağıyor. Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a geri dönen 37 yaşındaki santrfor, Sarı-Kırmızılı yönetimin izin vermesi durumunda, teklifleri değerlendirmek istiyor. Galatasaray Yönetimi, ara transferde yapılacak takviyelere göre Gomis'in tekrar Suudi Arabistan'a gitme isteğine onay verebilir. Bafetimbi Gomis, ilerleyen yaşına rağmen bu sezon attığı 4 golle takımın en skorer isimleri arasında yer alıyor.

B PLANI HAZIR

Kadrosuna ara transferde yerli stoper takviyesi yapacak olan Galatasaray’da Cenk Özkaçar ve Samet Akaydın isimleri üzerinde duruluyordu. İki isimden birini ocak ayında transfer etmesi beklenen sarı kırmızılılarda Victor Nelsson’un ayrılık ihtimali planları değiştirdi.









Danimarka Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda bulunan Nelsson’un “Sevilla’ya gitmediğim için pişman olmadığımı söyleyemem” demesi, Sevilla başta Avrupa’dan birçok talibi olması sarı kırmızılı ekibin şimdiden B planı yapmasına neden oldu.

ADANA DEMİRSPOR’LA İLİŞKİLERE GÜVENİLİYOR

Sarı kırmızılılar Danimarkalı stoperin Avrupa’ya transferini göz önünde bulundurup hem Samet hem de Cenk’i kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak. Zira Nelsson’un ocak ayı ya da en geç yaz transfer döneminde ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Danimarkalı oyuncuyu en az 20- 25 milyon Euro bonservis bedeli ile bırakmayı planlayan Galatasaray’ın planları tutarsa hem Cenk Özkaçar hem de Samet Akaydın kadroya katılacak ve stoper hattı sağlama alınacak. Samet için Adana Demirspor ile masaya oturulurken, iki kulüp arasındaki sıcak ilişkilere güveniliyor.

LYON’UN TAVRINA GÖRE FORMÜL ÜRETiLECEK

Kiralık gittiği La Liga ekibi Valencia’da bu sezon sadece 2 maçta forma giyen ve teknik direktör Gennaro Gattuso’nun şans vermediği 19 yaşındaki milli futbolcu Cenk Özkaçar için bonservis sahibi Olympique Lyon ile masaya oturulacak. Sol stoper olan Cenk’i bonservisi ile kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Lyon’un tavrı ve taleplerine göre transfer formülünü netleştirecek. (Hürriyet))







