Galatasaray 'ın son transferi Victor Nelsson, önceki akşam İstanbul'a gelirken, takım İskoçya deplasmanına gittiği için bireysel çalışmalara başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in, scout ekibiyle beraber hazırladığı ve çok kalabalık olan stoper listesinde ilk sırada yer alan 22 yaşındaki oyuncunun lig başlamadan takıma katılması, Florya'da büyük sevinç yarattı. Fatih hoca , ligdeki ilk mücadele olan Giresunspor maçında, Nelsson'u ilk 11'de oynatmaya hazırlanıyor. Terim, Marcao-Nelsson ikilisinin , Galatasaray'a seviye atlatacağı inancına sahip. Üstelik genç futbolcu için daha büyük hedefler de var.

Her yerden olumlu rapor

Şu ana kadar Danimarka Milli Takımı'nın formasını 1 kez giyen Nelsson'un, Sarı - Kırmızılı ekipte göstereceği performansla, ülkesinin vazgeçilmez stoperi olacağı tahmin ediliyor. Galatasaray cephesi, Nelsson'dan hem de sahada faydalanmayı hem de ileride rekor bir bonservis bedeliyle satarak büyük paralar kazanmayı hedefliyor. Şu ana kadar genç savunmacı için hem Galatasaray'ın kendi scout ekibinden hem de Danimarka'daki futbolcu temsilcilerinden son derece olumlu raporlar geldiği öğrenildi.

'Çok önemli bir yatırım'

Danimarka basınında yer alan son haberlerde, Galatasaray'ın çok önemli bir yatırım yaptığı ve gelecekte bunun karşılığını fazlasıyla alabileceği yönünde yorumlar yapılması dikkat çekti. Victor Nelsson ise ilk açıklamasında, "Fantastik bir takıma geldim. Fantastik taraftarları ve stadı var. Tabii ki bu fantastik statta taraftarımızla birlikte olmak için de sabırsızlanıyorum. Daha önce YouTube’da bazı videoları seyrettim. Beni neyin beklediğini biliyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray’ın, geldiğim yer olan Kopenhag’ın stadında 2000 yılında yaşadığı hikayeyi biliyorum. Değerli bir hikaye bu. Fatih Terim hocamızla çalışmak ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum" dedi.