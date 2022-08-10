Victor Nelsson transferinde tok satıcıyı oynayan Galatasaray 'ın Sevilla'nın teklifini 18 milyon Euro gibi bir rakama çıkarması halinde transfere onay vermesi bekleniyor.

Sözleşmesinde 25 milyona serbest kalır maddesi olan 23 yaşındaki oyuncu için İspanyollar 17 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda...

Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre ise Danimarkalı stoper, Aslantepe'de oynanacak Giresunspor karşılaşmasına taraftara veda etmek için çıkabilir.

Geçtiğimiz yas Danimarka'nın Kopenhag takımından 7 milyon euro bedelle transfer edilen Victor Nelsson, 46 resmi maçta Galatasaray forması giydi ve 1 de gol attı. Nelsson'un Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda Danimarka Milli Takımı'yla boy göstermesi bekleniyor. (Sabah)