Galatasaray 'ın devre arası transfer dönemindeki ilk hamlesi sol bek transferi olacak. Kazımcan Karataş'ın sakatlığı Emre Taşdemir'in istikrarsız görüntüsü nedeniyle Patrick Van Aanholt yeniden 11'de oynamaya başlamıştı. Ancak Hollandalı futbolcunun performansı kimseyi memnun etmedi. Deneyimli futbolcu ile ocak ayında yollar ayrılacak. Hedef yeni sol bek transferi...













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ANHOLT BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'in ardından yeniden formayı alan Patrick van Aanholt performansıyla yeniden hayal kırıklığı yarattı. Sivasspor ile oynanan maçta sahanın en kötüsü olan Hollandalı Ankaragücü maçında yine en zayıf halka oldu. Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü ayrıca takım içindeki uyumsuzluğu nedeniyle de Aanholt'u takımda istemiyor.

KAZIMCAN UZUN SÜRE YOK!

Galatasaray'ın sezon başında 20 milyon TL'ye kadrosuna kattığı Kazımcan Karataş ilk geldiği zamanlarda çok fazla forma şansı bulamadı. Son 4-5 haftalık performansıyla beğeni toplayan genç sol bek İstanbulspor maçında ciddi şekilde sakatlanmıştı. Kazımcan'ın 3 aya yakın bir süre takımdan uzak kalması bekleniyor.









EMRE TAŞDEMİR İSTİKRARSIZ

Sezona rezerv takımda başlayan Emre Taşdemir sol bek sıkıntısı yaşandığı dönemde Okan Buruk tarafından A Takım kadrosuna dahil edildi. Emre Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarına 11'de başladı ancak Başakşehir maçında sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi. Emre'nin istikrarsızlığı nedeniyle sol bek transferine devre arasında kesin gözüyle bakılıyor.





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AZiZ BEHICH GÜNDEMDE

Hürriyet'in haberine göre; Patrick Van Aanholt’un performansından memnun olmayan ve Hollandalı futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, sol beki Aziz Behich ile doldurma hedefinde.

Hem tecrübesi hem uygun maliyeti hem de Türk pasaportu nedeniyle sarı kırmızılılar Van Aanholt-Aziz Behich değişikliği için düğmeye bastı.

BONSERVİSİNE 400 BİN EURO

Sol beki yerlileştirmek isteyen Galatasaray’ın sezon başında Aziz Behich’i bedelsiz alan ve 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi olan Dundee United’a 400 bin Euro bonservis teklif edip, bu transferi imzaya dökmeye çalıştığı öğrenildi.

Daha önce Bursa, Başakşehir, Kayseri ve Giresun formaları giyen, Avustralya ile Dünya Kupası’nda da sahne alan 32 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray’a gelmeye hazır olduğu ifade edildi.