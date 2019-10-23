Galatasaray’da üzülmeye vakit yok

Galatasaray için Şampiyonlar Ligi macerası hayal kırıklığı yaratsa da, Süper Lig serüveni devam ediyor. Aslan, pazar günü Beşiktaş deplasmanına çıkacak ve hazırlıklara bugün ara vermeden başlayacak.

23 Ekim 2019, Çarşamba 06:01
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Galatasaray’da üzülmeye vakit yok

﻿﻿Galatasaray yeniden Süper Lig’e dönüyor...

Şampiyonlar Ligi’nde haftayı tek gollü Real Madrid yenilgisiyle kapatan Sarı-Kırmızılılar, her ne kadar Avrupa’da hayal kırıklığı yaşasa da, Süper Lig’de iddiasını sürdürebilmek için rotayı Vodafone Park’a çevirecek. Pazar akşamı Beşiktaş’la deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Galatasaray, kritik derbinin hazırlıklarına bugün ara vermeden başlayacak.

Teknik direktör Fatih Terim, yardımcıları ve sağlık ekibiyle bir araya gelerek, Real Madrid maçında yorgun düşen ve moral motivasyon olarak da düşüş yaşayan oyuncuların yerine farklı isimleri 11’e adapte etme düşüncesini masaya yatıracak.

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