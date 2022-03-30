Galatasaray 'da seçime girip girmeyeceği en çok merak edilen isimlerin başında Ünal Aysal geliyor. Galatasaray'ın başında çok önemli başarılara imza atan Aysal, Burak Elmas'ın ibra edilmemesi sonrasında çekimser kalıp adaylığını açıklamamış olsa da, temaslara başladı. Birçok genel kurul üyesiyle bir araya gelmeye hazırlanan Aysal'ın hafta boyunca randevularının dolu olduğu öğrenildi. Aysal bu görüşmelerde yeterli desteği ve oy çokluğunu bulması durumunda, başkan adaylığını resmen duyurmayı planlıyor. Başkanlığının ilk döneminde Ali Dürüst, Adnan Öztürk ve Abdurrahim Albayrak gibi güçlü yöneticilerle çalışan Aysal'ın, muhtemel listesine yine aynı etkinlikte isimleri bir araya getirmeyi hedeflediği belirtiliyor.