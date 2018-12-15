UEFA, haziran ayında aldığı kararla Milan'a 1 yıl men cezası vermiş, ancak İtalyan ekibinin itirazı üzerine CAS kararı kaldırmıştı. Ancak UEFA Milan'ı Galatasaray gibi yeni bir denetlemeye tabi tuttu... Sonrasında ise İtalyan ekibine verdiği cezayı açıkladı. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, finansal fair play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Milan kulübüne 12 milyon Euro para cezası ve ve ileriye dönük ihtar verdi.

Açıklamada, 30 Haziran 2021 tarihine kadar finansal fairplay şartlarının yerine getirilmemesi durumunda, Kırmızı-Siyahlı ekibin 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Avrupa kupalarına katılması halinde bir sezon men cezası alacağı ifade edildi. Bu ceza sonrası gözler UEFA'nın Galatasaray için açıklayacağı cezaya çevrildi.

GALATASARAY'A MEN CEZASI GELMEZ!

Spor hukukçusu Emin Özkurt, "Milan'a para cezası verilince Galatasaray'a men cezası verilme riski ortadan kalktı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Takvim