Galatasaray'a dün Nyon'dan kötü haber geldi… UEFA, sarı-kırmızılı kulüp ile imzalanan Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasının yeniden incelenmesine karar verildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu'nun Aslan'ın yol haritasını belirleyen anlaşmayı tekrar gözden geçireceği belirtildi. Kararın nedeni konusunda bilgi verilmezken, bu süreçte Galatasaray'ın 13 Haziran'da yaptığı anlaşmanın geçerliliğini koruyacağı belirtildi.

PARA VE OYUNCU KISITLAMASI CEZASI VARDI

UEFA, 13 Haziran'da Galatasaray'a Finansal Fair Play kuralları kapsamında para ve futbolcu sayısı kısıtlama cezası vermiş ve UEFA ile Galatasaray arasında 4 yılı kapsayacak şekilde anlaşmanın yapıldığı duyurulmuştu.

ŞİMDİ NE OLACAK?

*Bu sezon için Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesi gibi bir durum söz konusu değil.

*Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, bir kez daha UEFA'ya savunma verecek. İncelemenin ardından verilen karar onaylanacak ya da yeni süreç başlayacak.

*UEFA'nın inceleme sonrası cezalar ile ilgili yeni yaptırımlara gitme ihtimali var. Yeni para cezası ile farklı kadro kısıtlaması cezaları ve gelecek sezon için men cezası da gelebilir.

*Galatasaray Kulübü, UEFA'nın inceleme sonrası vereceği her türlü kararı, Spor Tahkim Mahkemesi olan CAS'a taşıyabilir, UEFA aleyhine tazminat davası açabilir.

"UEFA'NIN İÇ PROSEDÜRÜ"

UEFA yetkilileri ile bu hafta içinde İstanbul'da yüz yüze görüşme gerçekleştiren Galatasaraylı yöneticiler, yeniden inceleme kararı hakkında kulübün resmi internet sitesinden açıklama yayınladı. Verilen mesajda, "UEFA'nın iç prosedürleri dahilinde yapılan bir işlem. Kulübümüz, UEFA'nın ilgili kurumlarına gerekli resmi açıklama ve yanıtlarını vermektedir ve vermeye devam edecektir" denildi. (Sabah)