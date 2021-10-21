Lazio'yu mağlup edip Marsilya ile deplasmanda berabere kalarak Avrupa Ligi E Grubu'nda liderlik koltuğuna kurulan Galatasaray , bu kez Lokomotiv Moskova ile üst üste iki maç oynayacak. İlk mücadele bugün Rusya'da yapılacak. Sarı-Kırmızılı ekip, bu iki sınavdan en az 4 puan çıkararak grup liderliğindeki yerini korumanın hesapları içinde. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv maçına yönelik idmanlarda hücum ve gol çalışmaları yaptırarak, Rusya'ya takımını kazanmak için getirdiğini göstermiş oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, Rus ekibinin tüm zaaflarını ezberletti ve oyun planını da bu doğrultuda güncelledi.

Galatasaray, Moskova deplasmanına 2 oyuncusu hariç tam kadro gitti. Sakatlıkları süren Sacha Boey ve Arda Turan, İstanbul'da bırakıldı. İki oyuncunun tedavisi devam edecek. Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Gustavo Assuncao, Oğulcan, kaleci Fatih ve Aytaç da, çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenör eşliğinde sürdürecek.