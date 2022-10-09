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Galatasaray'da üçlü transfer zirvesi!

Ocak ayında özellikle yerli takviyesine büyük önem veren Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Erden Timur ve Okan Buruk'un, önümüzdeki günlerde bir araya gelerek, yol haritası çizeceği öğrenildi.

09 Ekim 2022, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da üçlü transfer zirvesi!

Galatasaray 'da Başkan Dursun Özbek, Erden Timur ve Okan Buruk'un, önümüzdeki günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelerek, transfer çalışmalarında yeniden yol haritası çizeceği öğrenildi.

Sarı Kırmızılılar, Ocak ayında özellikle yerli takviyesine büyük önem veriyor. Takımdaki her bölgeye kaliteli Türk futbolcuların alınacağı ve böylece yerli isimler arasında da rekabetin artırılmasının hedeflendiği öğrenildi. Transferi planlanan oyuncuların son durumlarını masaya yatırmak üzere, Florya'da üçlü bir zirve yapılacak.


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