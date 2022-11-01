Karagümrük galibiyetiyle yeniden nefes alan ve zirve yolunda önemli bir adım atan Galatasaray 'ı, üst üste iki çok zorlu maç bekliyor. Önce Beşiktaş derbisine ardından Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Sarı-Kırmızılı ekibin, Dünya Kupası arasına moralli girebilmek için iki sınavdan da galip ayrılmak dışında bir düşüncesi yok. Galatasaray Yönetimi de hem teknik ekibe hem de oyunculara bu periyotta desteğe hazır.

Bu hafta açıklayacak

Başkan Dursun Özbek ile Erden Timur, önümüzdeki günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki bir idmanı ziyaret ederek takımdaki havayı daha da yükseltecek. Ayrıca galibiyet serisinin 3 maça çıkması halinde, takıma özel bir prim verilmesi düşünülüyor. 3'te 3'lük prim paketini Başkan Özbek'in bu haftaki ziyarette bizzat açıklaması bekleniyor.



