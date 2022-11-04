Galatasaray 'da merakla beklenen Tüzük Tadil Toplantısı, yarın Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde saat 10.00 itibarıyla başlayacak. Gündemde çok sayıda madde var, toplantının oldukça yoğun tempoda geçmesi bekleniyor. GSTV'nin canlı yayınlayacağı kongreye, Galatasaray Yönetimi'nin de tam kadroya yakın katılım göstermesinin planlandığı bildirildi.

Cimbom'a para cezası

PFDK'dan Galatasaray'a bir para cezası daha. Ligde Karagümrük ile deplasmanda oynanan son maçta, Sarı-Kırmızılı taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Galatasaray'a 100 bin TL ve tribün bloke cezası verildiği duyuruldu.

Bir sponsorluk daha

Sarı-Kırmızılı kulübün sponsorluk anlaşmalarına bir yenisi bugün eklenecek. Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın forma sırt sponsorluğu için Tunç Holding'le imzalanan anlaşmanın lansmanı saat 12.00'de Nef Stadı'nda gerçekleşecek. Toplantıda Galatasaray yöneticisi Emir Aral ile Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan hazır bulunacak.