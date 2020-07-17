Galatasaray'da Türk Telekom Stadyumu dezenfekte edildi

Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi konuk etmeye hazırlanan Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndaki dezenfeksiyon işlemlerini tamamladı.

17 Temmuz 2020, Cuma 16:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Türk Telekom Stadyumu dezenfekte edildi

Galatasaray'ın Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın Göztepe'yi konuk edeceği maç öncesinde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndaki dezenfeksiyon işlemleri tamamlandı. Corona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında; Türk Telekom Stadyumu'nun soyunma odaları başta olmak üzere, maç günü kullanılacak olan basın toplantı salonu, Galatasaray Televizyonu gibi kapalı alanlar, sporcu girişi, koridorlar, çıkış tüneli ve yedek kulübeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sağlık tedbirleri kapsamında yayınladığı yönerge uyarınca, maçta görev alacak olan tüm personel de corona virüs testine tabi tutuldu.

DHA

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