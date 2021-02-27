G.Saraylıların, Erzurum maçı öncesi en çok merak ettiği konu Türk Telekom Stadı zemininin son durumu. Kasımpaşa maçında kar ve 8 yıllık zeminde drenaj sorunu nedeniyle ortaya kötü bir tablo, çamur deryasına dönüşen bir zemin çıkmıştı

ÖRNEK STAT OLİMPİYAT

4 Şubat’tan bu yana sahanın en iyi hale getirilmesi adına alarm verilirken tam 360 kilo tohum ekildi. Ardından tüm zemin rejenerasyon örtüsü ile kapatıldı. Bu hafta makyaj sorunlarının olması beklenirken Ankaragücü maçında takım daha iyi bir zemine çıkacak. Sezon sonu stadın zemini kaldırılıp sıfırdan yapılacak.

Şu an zaman olmadığı için haziranda çalışmalar başlayacak. Örnek ve beğenilen Olimpiyat Stadı’nın zeminini yapan procon firması dahil birçok şirketten teklifler alınmaya başlandı. (Hürriyet)



