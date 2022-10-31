Fatih Karagümrük galibiyeti ile havaya giren Galatasaray , gelecek hafta ise Beşiktaş ile çok kritik bir maça çıkacak. Sarı-Kırmızılı ekibin hocası Okan Buruk, bitiricilik konusunda öğrencilerini çalıştırırken, bu bölgede ise çok güvendiği bir isim var: Mauro Icardi. Buruk, Arjantinli futbolcunun sahada gösterdiği performansın yanı sıra rakibi eksiltip, yıpratmasından ve savaşçı ruhundan bir hayli memnun.

İnancı tam

Hâl böyle olunca da genç teknik adam, derbide planlarını İcardi'nin üzerine yapıyor. Buruk, 29 yaşındaki forvetin, üçüncü bölgede bol bol topla buluşturulmasını istedi. Icardi'ye özgüven aşılayan Buruk, yıldız golcünün derbinin kilidini çözeceğine inanıyor.

Kerem kulübeye Barış Alper ilk 11'e

Sarı-Kırmızılılar'da bu sezon Kerem Aktürkoğlu, ortaya koyduğu futbolla hayal kırıklığı yaratan isimlerden biri oldu. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 12 maçta 3 gol ve bir asistlik performans sergilerken vasatı aşamadı. Milli futbolcunun, Beşiktaş derbisinde yeniden kulübüye çekileceği öğrenildi. Kerem'in yerine ise Barış Alper Yılmaz'ın oynaması için hazırlıkların yapıldığı bilgisine ulaşıldı.









Hücumda tek değişiklik

Cim Bom'da, Beşiktaş derbisinde Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Barış Alper'in şans bulması beklenirken, hücum hattında başka bir değişiklik yapılmayacağı bildirildi. Orta alanın merkezinde Sergio Oliviera ile Lucas Torreira, önlerinde Mertens, Mata ve Barış'ın oynaması hedefleniyor. Hücumda ise yine Mauro Icardi olacak.

Çalımın adresi Yunus Akgün

Yaz transfer döneminde Adana Demirspor'dan, Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün, son dönemde yedek kulübesine hapsoldu. Ligde en az 500 dakika forma giyen oyuncular arasında maç başına 2.3 çalım atan 22 yaşındaki oyuncu, bu performansını ise istatistiklere yansıtamadı. Genç futbolcu, 10 maçta ağları havalandıramazken, yalnızca bir gol pası verdi.

Şutta lider, golde 9.

Cim Bom, bu sezon maç başına atılan şutlarda tüm rakiplerini geride bıraktı. Aslan, maç başına tam 13.7 kez rakip kaleye şut çekiyor. Fakat girilen pozisyonlara rağmen, Aslan sadece 14 gol atabildi. Cim Bom, en çok şut atma konusunda zirvede olsa da gol konusunda ligde kendisine ancak 9. sırada yer bulabildi.







