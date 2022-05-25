Galatasaray Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimine odaklanırken gelecek sezon takıma çalıştıracak isim için de iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son iddia ise Çizme medyasından...

İtalyanlar'a göre Sarı-Kırmızılılar, Verona ile olan sözleşmesi sona eren Igor Tudor'u takımın başına getirmeyi planlıyor. Daha önce Udinese'yi de çalıştıran 44 yaşındaki teknik adam için Bologna'nın da istekli olduğu belirtildi. İtalyanlar'a göre Tudor, Bologna'ya göre Galatasaray'a çok daha yakın... Bu sezon Verona ile 35 maça çıkan Tudor, 14 galibiyet ve 11 beraberlik aldı. Ligi 9. tamamladı. İtalya Ligi'nde bu sezon 1.51 puan ortalaması yakaladı. Hırvat çalıştırıcı ülkemizde Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştırdı. 2017 yılında görev aldığı Galatasaray'da 34 maça çıktı. 1.79 puan ortalaması tutturdu.

CENK ERGÜN GETİRMİŞTİ

Bilindiği gibi başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, Sportif Direktör olarak Cenk Ergün'ü düşünüyor. Ergün Tudor'u G.Saray'a getiren isim olarak biliniyor. Aynı zamanda diğer başkan adayı Dursun Özbek de Tudor'u göreve getirip ardından Hırvat hoca ile yolları ayırmış takımı Fatih Terim'e teslim etmişti. (TAkvim)