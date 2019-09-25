Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’i Fenerbahçe derbisi için zor bir karar bekliyor. Cim-Bom’da Fenerbahçe maçı öncesi yabancı futbolculardan hangi isimlerin tribüne çıkacağı merak konusu oldu.

Piyango Nagatomo'ya vuracak

Bu noktada ilk piyangonun sezon başından bu yana formsuz bir görüntü çizen ve son olarak Malatya’da kenara alınan Nagatomo olacağı öğrenildi.

Ömer Bayram ilk 11'e...

Teknik direktör Fatih Terim’in Japon futbolcunun yerine Ömer Bayram’a 11’de ve sol bekte yer vereceği öğrenildi. Ayrıca Emre Taşdemir’in de iyi durumda olması nedeniyle tribüne çıkacak ilk ismin Nagatomo olması yönünde bir eğilim bulunduğu bildirildi.

Galatasaray’da tribüne çıkacak ikinci isim için ise iki oyuncu ön plana çıkıyor. Belhanda’yı maske ile de olsa derbide sahada görmek isteyen Terim’in, fiziksel olarak iyi durumda olmayan Lemina’dan memnun olmadığı öğrenildi. Bu nedenle Nagatomo ile beraber Gabonlu futbolcunun tribüne çıkması yüksek ihtimal dahilinde...

Şimdilik düşük olasılık olsa da Andone’nin de tribüne çıkma durumu var. Teknik kadronun Falcao’ya alternatif olarak Babel’i öne çekme opsiyonunun bulunması, Rumen oyuncunun da elenmesine yol açabilir.

(Milliyet)