Teknik direktör Fatih Te rim’in raporu doğrultusunda ön libero hattını yeni bir isimle güçlendirmek için yoğun çalışma içerisinde bulunan Sarı-Kırmızılılar, son olarak gözünü İngiltere’ye dikti. Cim Bom’un, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’ın Senegalli orta saha oyuncusu Cheikhou Kouyate için çalışmalara başladığı bildirildi. Önceki dönemlerde de kulübün gündemine gelen ancak transferi bir türlü gerçekleşmeyen 30 yaşındaki futbolcu için bu kez oldukça ısrarlı olan Galatasaray’ın başarılı futbolcu için teklifini hazırladığı kaydedildi. Yö netimin, 1,89’luk oyuncu için kulübü Crystal Palace’a satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunacağı ifade edildi.

Ada’dan talipleri var

Geçen sezon Londra kulübünde 36 karşılaşmaya çıkıp 1 gollük performans ortaya koyan Kouyate, şu andaki kulübüne 2018 yılında West Ham United’tan 10,7 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Mevcut piyasa değeri 8 milyon Euro seviyesinde bulunan tecrübeli isim için birçok Premier Lig ekibinin de takipte olduğu kaydedildi. Senegal Milli Ta kımı’yla uluslararası alanda da kariyeri bulunan Kouyate, 36 kez ülkesinin formasını giydi.

Ömer Necati Albayrak





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