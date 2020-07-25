Aslan’a transferde sürpriz aday... Yurtiçi ve yurt dışı çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Sarı-Kırmızılılar’da, gündeme son olarak alt liglerden bir oyuncu geldi. Galatasaray’da scout ekibinin şefi olarak görev yapan Emre Utkucan’ın, Karagümrük forması giyen 23 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Allasane Ndao’nun menacerini arayarak fiyat araştırması yaptığı öğrenildi. Karagümrük’e devre arasında gelen ve 16 maçta 3 gol 3 asistlik performansıyla fark yaratan Ndao için görüşmeler bir süre daha devam edecek. Fatih hoca bu transfere onay verirse, genç oyuncuya ve kulübüne resmi teklif sunulacak.





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