UEFA ile 2018'de imzaladığı FFP anlaşması devam eden Galatasaray, satmadan bonservis harcaması yapamıyor. Satış listesine koyulan Falcao, Feghouli, Belhanda, Diagne ve Babel için kulübe teklif gelmedi.

Sabah'ın haberine göre; Henüz bonservis bütçesi oluşturamayan sarı-kırmızılılar da çözümü serbest kalacak oyuncularda buldu. Galatasaray'ın şu ana kadar anlaştığı 4 oyuncu da kulüpleri ile sözleşmelerini uzatmadılar ve sezon sonunda serbest kalıyorlar.

SEMİH KAYA GERİ DÖNECEK

Sivasspor'dan Emre Kılınç, Çaykur Rize'den Oğulcan Çağlayan, Erzincanspor'dan Kerem Aktürkoğlu ve Olympiakos'tan Omar Elabdellaoui yeni sezonda parçalı formayı giyecekler ve sarı-kırmızılı kulüp bonservis bedeli ödemeyecek. Sparta Prag'la yollarını ayıran Semih Kaya da büyük olasılıkla Galatasaray'a geri dönecek.

KİRALAMA FORMÜLÜ İKİNCİ PLANDA

Bu sezon kiralık oyunculardan canı çok yanan sarı-kırmızılı kulüp, bu transfer döneminde kiralama yoluyla yapılacak transferleri minimum sayıda tutmaya çalışacak. Oyuncu satışından gelecek para ise orta saha takviyesine ayrılacak.