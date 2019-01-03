Ara transfer döneminde kadrosuna 2 stoper takviyesi birden yapmak isteyen Galatasaray’ın 1 numaralı gözdesi netleşti. Maicon’un performansındaki düşüş ve aldığı teklifler sonrasında Brezilyalı stoperle yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Manchester City’de forma giyen Eliaquim Mangala’ya talip oldu. Listede birçok ismin ve menajerler tarafından birçok oyuncun bulunmasına karşın Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcılarının seçiminin, dört sezondu City’nin kadrosunda yer alan Fransız stoper olduğu ortaya çıktı.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Galatasaray kadrosunda sol ayaklı bir stoperin bulunmaması nedeniyle teknik heyetin tercihi solak bir savunmacı oldu. Ve sol ayaklı Mangala hem bu yönü, hem defans hattına liderlik yapabilecek potansiyeli ve yaşı ile Galatasaray’ın birinci tercihi haline geldi. Sarı kırmızılı kulüp 27 yaşındaki Fransız stoperi kadrosuna katmak için girişimlerine başlarken, geçtiğimiz ay Manchester’a giderek City kulübü ile stratejik ortaklık adına görüşen başkan Mustafa Cengiz’in ikili ilişkilerini kullanarak bu transferi çözmeye çalıştığı öğrenildi.

5 AYLIĞINA KİRALAMA FORMÜLÜ

Sarı kırmızılılar, Fransız stoperi 5 aylığına kiralamak istediğini belirtirken, İngilizler teklifi kabul ederse, Fransız stoperin sözleşmesini 1 yıl uzatıp sarı kırmızılı kulübe kiralayacak. Galatasaray iki sezon önce de Mangala’ya talip olmuş ancak oyuncu tercih hakkını Valencia’dan yana kullanmıştı. Mangala, Galatasaray’da forma giyen eski takım arkadaşı Fernando ile birlikte Porto’da yıldızını parlatmış ve Ağustos 2014’te Manchester City Kulübüne tam 30.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Kaynak: Hürriyet