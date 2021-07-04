Cim Bom'da artık imza zamanı... Sarı-Kırmızılılar, PSV Eindhoven maçları öncesi UEFA'ya bildirilecek listeye yeni takviyeleri yetiştirmenin hesapları içinde. Kulüp yönetimi, önceki akşam yapılan açıklamada, transfer yasağının kalktığını ve bundan sonra taraftarlara bekledikleri müjdenin verileceğini duyurdu. Bu açıklama sonrası gözler artık KAP bildirimlerine çevrilmiş durumda. Yönetime yakın kaynaklar, yarından itibaren transfer bombalarının patlayacağını belirtiyor.

Rui Costa etkili oldu

Özellikle ilk transferler merakla beklenirken, önceliğin Gedson Fernandes ile Barış Alper Yılmaz'a verildiği öğrenildi. Gedson'la uzun süre önce anlaşan Sarı-Kırmızılılar, kulübü Benfica ile satın alma opsiyonu üzerindeki pürüzleri gidermeye çalışıyordu. Teknik patron Fatih Terim'in de araya girerek, eski öğrencisi Rui Costa ile görüşmesi, pazarlık sürecinde etkili oldu. Benfica'da sportif direktör olarak görev yapan Rui Costa, aynı zamanda genç oyuncunun devre arasında kiralanmasını sağlayan isimdi.

22 yaşındaki Portekizli orta saha Gedson Fernandes, yeni sezon öncesi Galatasaray 'ın en önemli takviyelerinden biri olacak.

Elmas bizzat devreye girdi

Galatasaray'ı zorlayan bir diğer transfer süreci de Barış Alper Yılmaz cephesinde yaşandı. Özellikle Sarı- Kırmızılı kulüp hem oyuncu hem de kulübü Keçiörengücü ile anlaşmışken, Fenerbahçe 'nin devreye girerek fiyat yükseltmesi işleri bir süreliğine karıştırdı. Ancak Başkan Burak Elmas bizzat araya girerek transferi çözüme kavuşturdu. 21 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgili açıklamanın da 1-2 gün içerisinde yapılması bekleniyor.

21 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın transferi, Fenerbahçe'nin fiyat yükseltmesi nedeniyle rötar yaptı.