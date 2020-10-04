Transferin bitimine 48 saat kala, Galatasaray Yönetimi'nde hummalı bir çalışma var. Sarı- Kırmızılılar, teknik patron Fatih Terim'in talepleri doğrultusunda takviyeleri tamamlamaya çabalıyor. Tecrübeli çalıştırıcının beklentisi, orta sahaya 8 numara ve kanada hızlı bir oyuncu alınması. Şu ana kadar işler hocanın beklediği gibi gitmese de, yönetimin Fulham'dan Seri'yi, Chelsea'den de Bakayoko'yu kiralamak için girişimleri var. Ayrıca Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelen eski oyuncuları Henry Onyekuru konusunda Monaco ile pazarlık süreci devam ediyor. Ancak tüm bu girişimlerin olumlu sonuçlanması için öncelikle yönetimin satış yaparak bütçe oluşturması gerekiyor.

Araya kadar bekleyecekler

Şu ana kadar gözden çıkarılan isimlerden Belhanda ve Babel, yaptıkları tüm görüşmelere rağmen satılamadı. Dolayısıyla yönetimin, son dakikaya kadar fırsat transferi kollayacağı, temasları sıcak tutacağı ve eldeki bütçeyle bir hamle yapacağı ifade ediliyor. Bazı takviyeler için devre arasına kadar beklemek de yönetimin seçenekleri arasında yer alıyor.

Bu operasyon kurtaracak!

Bonservisine talip olunan isimlerden Marcao için 15 milyon Euro'luk teklif alan yönetim, Fatih hocanın vetosu nedeniyle Roma'ya ret cevabı vermişti. Performansı her geçen gün biraz daha artan Brezilyalı savunma oyuncusunun devre arasına kadar parlatılması ve en az 20 milyon Euro bedelle ara transferde satılması da son zirvede gündeme gelen planlardan bir tanesi olarak öne çıkıyor.