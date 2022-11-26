Sezon başında yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken, kadrosuna kattığı Mauro İcardi, Juan Mata, Dries Mertens, Lucas Torreira gibi yıldızlarla gövde gösterisi yapan Galatasaray devre arasında da şova hazırlanıyor.





GELECEK VE GİDECEKLER BELLİ OLUYOR

Aslan'da kadroya katılacak isimler kadar gidecek isimler üzerinden de çalışmalar yürütülüyor.

İlk hedef Cenk Özkaçar

Sarı-Kırmızılı ekibin 24 yaşındaki stoperi Victor Nelsson'a Sevilla'nın yakın ilgisi biliniyor. Şu sıralarda Danimarka Milli Takımı'yla Katar'daki Dünya Kupası'nda mücadele eden genç oyuncu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, transferle ilgili önemli mesajlar göndermiş ve "Ayrılma zamanım geldiğinde nereye gideceğimi göreceğiz" yönünde ifadeler kullanmıştı.





Nelsson'un ayrılık ihtimaline karşı Brezilyalı stoper Nino ile görüşen Galatasaray, bunun yanında yerli rotasyonunu da güçlendirme hedefiyle, Cenk Özkaçar'ı gözüne kestirdi. Son olarak A Milli Takım forması da giyen 22 yaşındaki Cenk'in bonservisi Lyon'da, bu sezon ise Valencia'da kiralık olarak görev yapıyor.





Mert Müldür hamlesi

Uzun süredir transfer gündeminde yer alan Mert Müldür konusunda da önemli gelişmeler var. Sarı-Kırmızılılar, Sacha Boey için teklif beklerken, asıl sürpriz diğer sağ bek Leo Dubois cephesinde yaşandı. İtalyan devi Juventus, 28 yaşındaki Fransız futbolcuya teklif yapmaya hazırlanıyor.





Galatasaray'ın bu beklenmedik ilgi karşısında 5 milyon Euro gibi bir bonservis beklentisi söz konusu. Eğer Juve'den istenen teklif gelirse, Sarı-Kırmızılılar vakit kaybetmeden Mert Müldür takviyesi yaparak, geleceği garanti altına almak istiyor. 23 yaşındaki sağ bek bu sezon sakatlık nedeniyle formasından uzak kalsa da, kupa arasında toparlanma şansı buldu ve yeniden formuna kavuşmayı hedefliyor.

Tüm yollar Deniz'e çıkıyor

Seferovic ve Gomis gibi tecrübeli golcüleriyle yollarını ayırmaya hazırlanan ve Dembele transferi için bastıran Galatasaray'ın hedeflerinden biri de, kadroya yerli forvet takviyesi yapmak. Bu doğrultuda dar bir havuz üzerinde hareket eden Sarı-Kırmızılılar'ın listesindeki ilk sırada Deniz Undav var.

G.Saray'a sıcak bakıyor

Bonservisi Premier Lig ekibi Brighton'da bulunan, ancak istediği süreyi alamayan 26 yaşındaki santrfor, Galatasaray'ın ilgisine sıcak yaklaşıyor. Sarı-Kırmızılı kulüp de kadroda 3. forvet olarak düşündüğü Deniz'i, maliyetinin uygun olması durumunda renklerine bağlamayı planlıyor. İngiliz kulübüyle görüşmelerin önümüzdeki hafta başlayacağı, kiralama formülünün de seçenekler arasında olduğu öğrenildi.



