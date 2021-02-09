Galatasaray, son yapılan transferlerle sadece güçlenmedi, aynı zamanda ekonomik yönden de doğru bir politika uyguladı. Sarı-kırmızılıların devre arasında kadrosuna kattığı isimlerin ortak noktası; düşük maliyetleri...

Milliyet'in haberine göre; Teknik Direktör Fatih Terim’in, “Artık futbolcunun geçmişine değil geleceğine yatırım yapmalıyız” söylemi ile beraber Galatasaray’da çok şey değişmeye başladı. Bu kriterlere göre hareket eden Cim-Bom, hem potansiyeli olan hem de takımın bütçesini aşağı çekecek isimleri kadrosuna kattı.

Mustafa Muhammed 725 bin dolara oynuyor!

Derbide attığı golün ardından hem Türkiye hem de Avrupa tarafından konuşulan Mısırlı forvet Mustafa Muhammed, yıllık 725 bin dolara oynuyor. Falcao ve Diagne gibi daha önce pahalı transferler yapan Cim-Bom, bu yanlışlarını örtebilecek bir işe imza atarak çok uygun şartlarda Muhammed’i renklerine bağladı.

Maliyetler düştü!

Yine transferi büyük yankı uyandıran Gedson Fernandes de Galatasaray’da yarım sezon için 650 bin euro alacak. 2.5 seneliğine anlaşma sağlanan DeAndre Yedlin ise sarı-kırmızılılardan yarım sezon için 350 bin euro, kalan iki yılda ise her sene için 1.1 milyon euro alacak. Devre arasında gelen Onyekuru’nun yarım sezonu da 750 bin euro olacak. Halil Dervişoğlu ise 6 ay için 3 milyon lira alacak.

Galatasaray’da sürekli oynayan ve derbide ilk 11’de maça çıkan isimlerden Donk yıllık 515 bin euro, Marcao 850 bin euro, Arda Turan 4 milyon lira kazanıyor.

Muslara ile yeni nikâh

Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan kaptan Fernando Muslera ile sözleşme yenileyecek. Üstelik, Uruguaylı kalecinin, 3 milyon 575 bin euro tutarındaki garanti parası da 2.5 milyon euroya düşürülecek

Fenerbahçe derbisiyle birlikte puan cetvelinde ilk sıraya yükselen Galatasaray, bir yandan bu sezona bakarken, diğer yandan da gelecek sezon kimlerle devam edeceğinin çalışmasını yapıyor. İç transfer görüşmelerini başlatan sarı-kırmızılılarda masaya oturulacak ilk isim, kaptan Fernando Muslera olacak.

Muslera ile 2+1 yıllık sözleşme

Cim-Bom, 10 senedir kalesini koruyan 1 numara ile 2+1 senelik yeni bir sözleşme yapmaya hazırlanıyor. Bu yeni kontratla beraber Uruguaylı file bekçisi ücretinde önemli bir oranda indirime gidecek. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki kalecinin 3 milyon 575 bin euro olan net transfer ücreti, yeni sözleşme ile beraber 2.5 milyon euroya indirilecek.

Süper döndü

7 ay süren sakatlığının ardından ligin ikinci yarısında kaleye geçen ve bu süreçte performansıyla yine herkesi kendine hayran bırakan Muslera, 5 maçta kalesinde sadece 2 gol gördü. Futbolculuğunun yanında takıma yaptığı liderlikle de sarı-kırmızılıların gözdesi durumunda bulunan Uruguaylı kaleci, karşılaşmalarda görev yapmaya başlayınca pazubandını Arda Turan’dan geri almıştı.