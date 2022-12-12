Galatasaray’da transfer zirvesi! Harekete geçiliyor

Galatasaray , Dünya Kupası için verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken transfere ilişkin de açıklamalarda bulundu. Okan Buruk'un açıklamaları sonrası Galatasaray Yönetimi de harekete geçmiş durumda...

Okan Buruk’tan transfer mesajı

Aslan'ın hocası, transfer hakkında konuştu. Okan Buruk, "Bizim için kadro mühendisliği de önemli. Transferle ilgili bir şekilde hazırlanıyoruz. Bir liste yapıyoruz. Bütün mevkilerle ilgili her şey olabilir. Her mevkiye hazırlık yapıyoruz" dedi.

Okan Buruk, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Fikstür, şampiyonluk hedefi ve transferler hakkında konuşan genç teknik adamın sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: "Sakatlık, Milli Takım , hastalık oldu. Birçok genç oyuncuyu kampa getirdik. Yeni bir takımız. Bazı maçlarda bölüm bölüm iyi oynadık ama Başakşehir maçında skordan bağımsız daha uzun süre iyi performans gösterdik. Şimdi ara oldu, oyuncular Milli Takımlar’a gitti, sakatlıklar oldu ama bıraktığımız yerdeki performansı en kısa zamanda yakalamamız gerekiyor. İcardi hep gündeme geliyor. Her şey benim kontrolümde gelişiyor. Kontrolümün dışında olan bir şey yok. Galibiyeti de mağlubiyeti de kendime yazmıyorum. Bu bir ekip işi."

'Liste yapıyoruz'

"Moussa Dembele iyi bir oyuncu. Takımında uzun süreler almadı. Sezon sonunda da sözleşmesi bitiyor. Bütün kulüpler için iyi bir opsiyon ama devre arası almak zor. Bizim için kadro mühendisliği de önemli. Takım içinde değişik tipte oyunculara ihtiyaç var. Transferin başlamasına daha yaklaşık 1 ay var. Bu sürede ne olacağını bilmiyoruz. Transferle ilgili bir şekilde hazırlanıyoruz. Bir liste yapıyoruz. Bütün mevkilerle ilgili her şey olabilir. Her mevkiye hazırlık yapıyoruz. İkinci yarı çok daha yoğun ve çekişmeli geçecek."

'Geniş kadromuz var'

"Rakiplerimizin kadrosunda zenginliğin olduğunu görüyoruz. Bizim de ilk 11'den bir oyuncu olmadığında yedek kulübesinden hiç soru işareti olmadan, düşünmeden bir oyuncu seçmemiz gerekiyor. Elimizde de geniş bir kadro var. Kullanamadığım birçok oyuncu var. Bu dönem ve hazırlık maçları bizim için ölçü olacak. Sol bekte Türk oyuncularla devam etmeyi düşünüyoruz."

Buruk, soruları yanıtladıktan sonra muhabir ve fotomuhabirlerle de fotoğraf çektirdi.

Yener İnce'den sakatlık açıklaması

Aslan'ın kulüp doktoru Yener İnce, sakatların son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Cim Bom'da sakat oyuncuların lige dönüş tarihleri...

Mauro Icardi: Icardi'nin, Emre'den bir tık fazla kas sakatlığı var. Tedaviyi ikiye bölüyoruz. İlk bölümde yüksek fiziksel egzersiz vermiyoruz. Daha rahat edeceğini düşündüğümüz için Arjantin'de olmasını tercih ettik. İlk bölümündeki tedavi gayet iyi. Bütün oyuncuları lige yetiştirmeye çalışıyoruz. Icardi için 4-6 haftalık süre öngörmüştük ama bu süre değişebilir.

Milot Rashica: Başakşehir maçında darbe aldı. Kemik ödemi oluştu. Birkaç gün içinde takımla birlikte olacak.

Sergio Oliveira: Sergio'nun tedavisi iyi gidiyor. Lige yetişmesi için elimizden geleni yapacağız. Şu anda görüntü olumlu. Günde 8 saat tedavi görüyor.

Hamza Akman: Dış yan bağında bir yırtığı oluşmuştu. Birkaç gün içinde takımla çalışmalara başlar.

Emre Taşdemir: Emre'nin arka adalesinde bir sorun olmuştu. Onun da tedavi süreci gayet iyi geçti. Kondisyonerlerle çalışıyor. O da birkaç gün içinde takımla birlikte olur.

Mathias Ross: Durumu biraz farklı. İç yan bağlarında kopma var ama tedaviye çok iyi cevap verdi. Onun için 1 ay gibi bir zamana ihtiyacımız olacak. İlk gün 2-2,5 aylık sürece ihtiyacımız vardı. Şu anda onun ortasında gibiyiz.

Yunus Akgün: Yunus'un iç yan bağda bir yaralanması var. Fonksiyonel tedavisine çok erken başladık. Onu da ligin başına yetiştirmeye çalışacağız.

'Tek odağım Galatasaray'

Dünya Kupası arasında çalışmalarını Antalya'da sürdüren Galatasaray'da Danimarka Milli Takımı'ndan dönen Victor Nelsson basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geleceğini değerlendiren yıldız stoper, "Şu an odağım Galatasaray. Galatasaray ile şampiyonluk kazanmak istiyorum. Şu an odaklandığım şey bu. Transfer konusuna enerji harcamıyorum" dedi.

İki yıldız kampa katıldı

Sarı-Kırmızılılar'da, önceki gün Dries Mertens kampa katılırken Sergio Oliviera da dün geldi. Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden ve izinleri sona eren Fernando Muslera ile Lucas Torreira'nın da yarın takıma katılması bekleniyor.

Cim Bom'da transfer zirvesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra Metin Öztürk ve Cenk Ergün, transfer zirvesi gerçekleştirecek. Yapılacak görüşmeler doğrultusunda gidecekler listesi tamamen belirlenecek. Ayrıca ara transfer döneminde izlenecek rota da konuşulup, somut adımlar atılacak.