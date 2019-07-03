Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve ekibi, Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki çalışmalara futbolculardan önce başlamıştı, bir toplantı daha gerçekleşti. Sarı-Kırmızılı kulüpte scout şefi olarak görev yapan Emre Utkucan, öğle saatlerinde tesislerden bir paylaşım yaparak, “İmparator ve askerleri için durmak yok” diye yazdı.

Utkucan’ın paylaştığı fotoğrafta kendisinin yanı sıra Fatih Terim, Şükrü Hanedar, Levent Şahin, Ümit Davala ve Hasan Şaş da vardı. Yönetimle transfer çalışmaları hakkında sürekli bilgi alışverişi içinde olan Sarı- Kırmızılılar, yeni sezon kadrosunu ince eleyip sık dokuyarak oluşturmaya çalışıyor.



