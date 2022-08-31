Fransa basınından Kurzawa iddiası

Sol bek arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Sergio Reguilon'u kadrosuna katmak istiyordu. Fakat yıldız oyuncu, Atletico Madrid ile anlaştı. İtalyan devi Milan'dan Ballo Toure ile de görüşen Galatasaray Yönetimi, oyuncuyla el sıkışamadı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fransız basınından Foot Mercato bomba gibi biriddia ortaya attı. PSG'de görev yapan Layvin Kurzawa da kulüpten ayrılmak istiyor. Geçen sezon da Galatasaray ile görüşen 29 yaşındaki savunmacı, bu kez Sarı-Kırmızılı kulübe gelmeye sıcak bakıyor. Ancak masada; Nice, Lyon ve Fulham gibi takımların devrede olduğu bilgisine ulaşıldı. Oyuncunun nasıl bir karar vereceği ise merak konusu.

Gündemde yeniden Kaan Ayhan

Transfer döneminde bir ara yerli bir savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen Aslan, uzunca bir süre Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak için uğraştı. Fakat İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo ile yapılan temaslarda bir türlü orta yol bulunamadı. Cim Bom, Yeşil-Siyahlı kulübün kapısını yeniden çalacak. Kaan için 6 milyon Euro isteyen Çizme ekibine 3 milyon Euro'nun yanında bonuslar teklif edilecek. Daha önce kiralama önerisinde bulunan SarıKırmızılılar, milli savunmacıyı bu kez bonservisiyle katma konusunda da hayli kararlı. Yeni bir teklif hazırlayan Aslan'ın, önümüzdeki günlerde İtalya'ya çıkarma yapması bekleniyor.

Nathan Redmond'da yeni formül

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nathan Redmond için önceki gün Aslan'ın, devreye girdiği öne sürülmüştü. Ada basınında yer alan haberlere göre de bu transferle ilgili olarak yeni gelişmeler yaşanıyor. Yıldız sol kanat oyuncusu için 4 milyon Euro isteyen Kırmızı-Beyazlı ekibin indirime gidebileceği bilgisine ulaşıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın, 28 yaşındaki futbolcu için ısrarı üzerine kulüple pazarlıklar devam ediyor. Diğer yandan da İngiliz oyuncunun, Türkiye'ye gelmesi için ikna turları başladı. Eğer Redmon da Galatasaray'a gelmek isterse Southampton'ın, bu transferde zorluk çıkarması beklenmiyor.

İcardi için tek şart!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'nin formasını giyen Mauro İcardi için temaslarını sürdüren Galatasaray, son ana kadar bastıracak. SarıKırmızılılar, Arjantinli oyuncunun 8 milyon Euro'yu bulan maaşının yarısını ödemeyi teklif etmişti. Fakat 29 yaşındaki oyuncunun cephesinden yeni bir yanıt geldi. İngiltere, İspanya ve İtalya'dan teklifler alan yıldız forvetin, kendisine yapılacak önerileri dinleyeceği öğrenildi. Eğerİcardi, istediği sözleşmeyi alamazsa rotasını Galatasaray'a çevirecek. Yani Avrupa'da transfer dönemi yarın sona ererken, bu tarih itibarıyla son durum belli olacak. İcardi, istediği kontratı alamazsa çok yüksek birihtimal ile Aslan'ın yolunu tutacak.

Shamar Nicholson, Aslan'ı bekliyor

Aslan'ın forvet listesinde Mauro İcardi'den sonra ilk sırada yer alan Andrea Belotti, Roma ile sözleşme imzaladı. Halil Dervişoğlu için de uzun bir süre görüşmeler devam etti. Fakat Brentford forması giyen milli futbolcu Burnley'e kiralandı. Şimdi de alternatif isimlerden biri olan Shamar Nicholson ile temasa geçilecek. Cim Bom'dan haber bekleyen 25 yaşındaki forvet ile İcardi'yle anlaşma sağlanamaması halinde sözleşme imzalanacak. Prensip anlaşmasına varılan Jamaikalı futbolcu da Sarı-Kırmızılı formayı giymek istiyor. Moskova temsilcisinin bu transferde bir zorluk çıkarması ise beklenmiyor.