Yeni sezonda savunmanın göbeğini güçlendirmek isteyen Aslan’ın listesine Meksikalı stoper Cesar Montes girmişti. Monterrey forması giyen 23 yaşındaki oyuncuyla ilgili haberlerden sonra bir sürpriz gelişme yaşandı. Önce Fenerbahçe sonra Galatasaray forması giyen ve şu anda da Meksika’nın Pachuca takımında forma giyen Colin Kazım Richards, Montes’e mesaj gönderdi. Galatasaray’dan bir teklif varsa değerlendirmesi tavsiyesinde bulundu. Kazım, Montes’e, “Türkiye’nin tartışmasız en büyük, Avrupa’nın da önde gelen takımlarından birisi olan Galatasaray’ın seninle ilgilenmesiyle gurur duymalısın. Çok fazla düşünülecek bir şey yok. Teklif gelir gelmez gidip Şampiyonlar Ligi’nde oynamalısın” diyerek genç oyuncuya telkinde bulundu.



