Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray 'da teknik direktör Okan Buruk, ekibiyle birlikte eksik bölgeler için çalışmalarına başladı.

Sarı kırmızılı takımın genç teknik adamı, Erden Timur ile birlikte ortak bir çalışma gerçekleştirerek, Ocak ayında transfer edilecek isimlerle görüşülmesi için listeyi Sportif A.Ş. Başkanvekili'ne iletti.

Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan ve sezon başında getirdiği yıldızlarla transfer döneminin dikkat çeken ismi olan Erden Timur, devre arasında da adından oldukça söz ettireceğ benziyor.





DEMBELE'DEN MESAJ

Kendisine gösterilen yakın ilgiden ve Galatasaray’ın istekli tutumundan çok memnun olan Dembele’nin yakın çevresine “Avrupa’dan pek çok teklif var ve en doğru kararı vereceğim. Galatasaray büyük kulüp. Sürekli şampiyonluk mücadelesi veren, hedefleri olan önemli bir camia. İyi proje sunulursa, orada oynamak isterim” dediği öğrenildi.

"YENİLENDİM"

Galatasaray ’da verilen ara, Teknik Direktör Okan Buruk’a iyi geldi. Florya’da ekibiyle değerlendirme yapan genç teknik adamın, "Göreve geldikten sonra transfer ve yeniden yapılanma derken kısa zamanda anormal tempoda çalıştık. Ardından lig maratonu başladı. Bu ara tam da havaya girdiğimiz dönemde oldu ama dinlenmeye de ihtiyacımız vardı. Bu süreçte adeta yenilendim" dediği öğrenildi.





BURUK'UN TEK ENDİŞESİ

Galatasaray, Milli maçlar nedeniyle lige verilen son arada ve sonrasındaki BAY haftasında, formunu yeniden bulmakta çok zorlanmıştı.

O dönemi üst üste puan kayıplarıyla geçen Sarı Kırmızılılar, tam ligde müthiş bir çıkış yakalamışken verilen kupa arası sebebiyle ufak da olsa bir endişe taşıyor.

Teknik patron Okan Buruk, son aradaki benzer sıkıntıların yaşanmaması adına ekibiyle birlikte önlem arayışına girişti. Takımın, özellikle hazırlık maçlarıyla formunu koruması planlanıyor.

DÜNYA KUPASI PİYANGOSU

FIFA, Katar'da düzenlenecek turnuvaya oyuncu gönderecek olan kulüplere, futbolcu başına ödeme yapılacağını açıklamıştı. Yapılan açıklamaya göre FIFA, turnuva boyunca kulüplere destek olmak amacıyla 200 milyon dolardan fazla para dağıtacak.

Ayrıca 2022 Dünya Kupası'na oyuncu gönderen kulüplere, futbolcu başına günlük 10 bin dolar ödenecek.

MİLLİ YILDIZIN BONSERVİSİ ALINACAK

Aslan’ın Lyon’dan istediği tek oyuncu Dembele değil. Sarı-Kırmızılı yönetim, Milli stoper Cenk Özkaçar’ı da renklerine bağlamak istiyor. Fransız ekibinin sezon sonuna kadar Valencia’ya kiraladığı 22 yaşındaki oyuncu, La Liga ekibinde 3 maçta şans bulabildi. Galatasaray, Cenk’in tapusunu almayı planlıyor.

LYON'UN ELİ GÜÇLÜ DEĞİL

Transfer operasyonunun 1 numaralı ismi Erden Timur’un, Dembele-Cenk ikilisi için Lyon’a ilk etapta 5 milyon Euro’luk bir teklif sunacağı öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dembele, yazın bedavaya ayrılacağı için Ligue 1 temsilcisinin bonservis pazarlıklarında eli güçlü olmayacak.





ERKENDEN ÖNLEM

Galatasaray Yönetimi, bu kozu iyi kullanmak istiyor. Dembele ve Cenk Özkaçar transferlerinin gerçekleşmesi halinde, sezon sonunda Icardi-Nelsson ikilisinin olası ayrılığına da önlem alınmış olacak.

Metin Karabaş



