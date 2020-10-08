G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim’in geçen sezon açıkladığı kadroda değişim operasyonu beklenen seviyede gerekleşmedi. Tecrübeli hoca “Artık futbolcuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapacağız. Kadrodaki değişim sürecek” diyerek önemli bir çıkışa imza atmıştı. Ancak değişim ile gençleşme operasyonu, yeni takviyeler olmayınca ve gönderilmek istenenlerle yollar ayrılamayınca tam yapılamadı.

3 yıldızın yeri dolmadı

G.Saray transfer döneminde eksikleri tam anlamıyla gideremedi. Seri, Lemina ve Onyekuru gibi 11’in değişilmez isimlerinin yeri doldurulamadı. Orta sahaya yalnızca Etebo alındı. Terim takviye olmadığı için Taylan’ı takıma kazandırsa da kadro derinliği sorunu ortaya çıktı. Terim, hızlı bir kanat oyuncusunun şart olduğunu yönetime iletse de bu tarz oyuncu takviyesi yapılamadı. Bu bölgede Oğulcan da performansı yetersiz olduğu için süre alamadı.

Sorunlu isimler elde kaldı

Geçen sezon ‘sorun’ olarak görülen yıldızlarla yine vedalaşılamadı. Kontratı ve yaşı nedeniyle istenmeyen Babel, yüksek maliyetine karşın beklenen katkıyı veremeyen Belhanda, sorunlu golcü Diagne ve Feghouli’den gelir elde edilemedi. Bu yıldızlar satılamayınca da değişim gerçekleşmedi. Ve bu isim kadrodaki alternatifsizlik nedeniyle takımın yine değişilmez isimleri olarak bu sezon forma giyecek. Şimdi Terim bu isimlerden maksimum verim almaya ve onları kazanmaya çalışacak. (Hürriyet)