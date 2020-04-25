Sezonun flaş takımlarından Sivasspor, Galatasaray’ın gelecek sezonun kadrosunu kurmak üzere planladığı yerli operasyonunun ilham kaynağı oldu. Sarı-Kırmızılılar, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş’tan sonra, Yiğidolar’ın kadrosunda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan üçüncü yıldız adayı Erdoğan Yeşilyurt’u da gözüne kestirdi. Ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapan, zaman zaman sağ açıkta, hatta sol bekte de şans bulan ve her iki ayağını da kullanabilen 26 yaşındaki futbolcu, çok yönlü oyun stili sebebiyle Galatasaray TeknikDirektörü Fatih Terim’in transfer listesine girmeyi başardı.

Bonservis yok, maliyeti uygun

Bu sezon Sivasspor formasıyla 27 resmi maçta 5 gol 4 asistle oynayan Erdoğan, çoğunlukla hamle oyuncusu olarak kullanıldı. Oyuna sonradan girdiği maçlarda skora doğrudan katkı yaparak Sivasspor’u zirve yarışında tutan kritik parçalardan biri haline gelen Erdoğan’ın, Galatasaray’da da hamle gücünü arttırması hedefleniyor. Bonservis sorununun olmaması ve yıllık ücret konusunda da Sarı-Kırmızılı kulübün belirlediği limitler içinde kalan Erdoğan Yeşilyurt’un, Sivasspor’la sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray’a resmi imzayı atması bekleniyor.

Mert ve Emre de bekleniyor

Erdoğan Yeşilyurt’la beraber Emre Kılınç ve MertHakan’ın Galatasaray’a transferi de yüksek ihtimal görünüyor. Özellikle Emre, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda kullandığı ifadelerle, Sarı-Kırmızılı kulüple anlaştığının sinyallerini net şekilde vermişti. MertHakan da sosyal medya hesabından 2015 yılından beri Galatasaray’ı takip ediyor ve hastalığı süresince sık sık Fatih Terim’i arayarak hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de kariyeriyle ilgili görüş alış verişinde bulundu.