Forvet hattında yapılacak güncelleme doğrultusunda Galatasaray 'ın transfer listesine yazılan ilk isim olan yıldız futbolcu kulübünden ayrılmayı kabul etti. İspanyol kulübünün ocak ayında elden çıkarmak ve maliyetinden kurtulmak istediği yıldız için Galatasaray ciddi olarak devrede. Golcü futbolcunun ayrılık sürecine yeşil ışık yakmasıyla, Galatasaray cephesinde hareketlilik artarken, sıra ortadaki en büyük problemi kaldırmaya geldi. İşte detaylar...

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Icardi için geri adım yok

Tüm forvet arayışlarına karşın, Galatasaray cephesinde Mauro Icardi gözden çıkarılmış değil. Sarı-Kırmızılılar'ın PSG'ye bonservis için yaptığı başvuru, astronomik bir taleple geri dönerken, yeniden kiralama teklifi de şimdilik kabul görmedi. Ancak Arjantinli yıldızın Sarı-Kırmızılı kulüpte kalma isteği, iştah kabartıyor. Başkan Dursun Özbek de yaptığı son açıklamada, Icardi'nin bonservisini almak istediklerini, ancak henüz şartların oluşmadığını belirtmişti. Galatasaray Yönetimi, 29 yaşındaki santrfor konusunda şartları sonuna kadar zorlamaya hazırlanıyor. Bu arada sakatlık sonrasında rehabilitasyon süreci devam eden Icardi'nin, en geç 2 hafta içerisinde takıma döndürülmesi için sağlık ekibi seferberlik ilan etmiş durumda.

Deniz'de mutlu son çok yakın

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna katacağı ilk isimlerden biri, Deniz Undav olacak gibi görünüyor. İngiltere'de Brighton forması giyen 26 yaşındaki futbolcunun 1.5 yıllığına kiralanması için görüşmeler devam ediyor. Türk pasaportlu golcü, Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Oyuncudan istediği verimi alamayan İngiliz kulübü de transfere sıcak bakıyor. Tarafların şartlarda anlaşması için arada sadece ufak pürüzlerin kaldığı ve pazarlık sürecinin pozitif yönde ilerlediği kaydedildi. Deniz Undav transferiyle birlikte Galatasaray, hücum hattında çok önemli bir yerli alternatifine kavuşmuş olacak.









Boomen artık imzayı bekliyor

Galatasaray'da scout ekibi tarafından uzun süredir takip edilen, teknik heyetin de tam not verdiği Branco van den Boomen, geçtiğimiz günlerde FANATİK aracılığıyla verdiği mesajda, Cim Bom'a yeşil ışık yakmıştı. Hollandalı orta saha oyuncusunun menajeriyle yapılan görüşmelerden de olumlu sonuç alındığı ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar, Boomen transferini ocak ayında bitirmeye çalışacak. Ancak Toulouse tarafı bonservis konusunda kolaylık sağlamazsa, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki oyuncu, temmuzda bedavaya kadroya dahil edilecek. Galatasaray Yönetimi, Boomen'la ocak ayı itibarıyla resmi protokol yapmaya hazırlanıyor.

Seferovic de sakatlandı

Kaçırdığı penaltı nedeniyle tepki çeken Seferovic, ikinci yarıda sakatlanıp oyundan çıkınca yerine Gomis dahil oldu. İsviçreli santrforun ara transferde kiralık geldiği Benfica'ya gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.





Depay kolay değil

Barça'dan senelik 10 milyon Euro kazanan 28 yaşındaki forvetin, bu paranın ne kadarından fedakârlık yapacağı merak konusu. Galatasaray'ın, golcü futbolcunun maaşı için ayırmayı düşündüğü senelik ücret 4-4.5 milyon Euro bandında. Dolayısıyla Sarı-Kırmızılılar'ın bu operasyonda işi hiç kolay değil.

Dembele yaza kalabilir

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği bir diğer golcü Moussa Dembele'nin ise ocak ayında transferi zora girdi. Kulübü Lyon, 26 yaşındaki santrfor konusunda yüksek bir bonservis talebinde bulundu. Bununla birlikte oyuncuyu bedavaya kaptırmak da istemeyen Fransız kulübü, kontrat yenilemeye çalışıyor. Galatasaray cephesi ise golcü futbolcunun menajeriyle İstanbul'da yapılan mutabakatı koz olarak kullanıp, sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Dembele'yi temmuz ayında renklerine bağlamaya çalışacak.

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