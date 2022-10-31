Devre arası gelmeden Sarı-Kırmızılılar'da transfer operasyonu şimdiden başladı. Sezon başından beri yabancı kuralı nedeniyle birtürlü ideal 11'ini oynatamayan Aslan, bu doğrultuda yerli rotasyonunu genişletmek istiyor. Listenin ilk sırasında ise uzun yıllar boyunca Göztepe 'nin formasını giyen sonrasında ise Belçika ekiplerinden Westerlo'nun yolunu tutan Halil Akbunar var. Sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve sol bekte de oynayabilen 28 yaşındaki oyuncunun, çok yönlü olması sebebiyle transfer edilmesi isteniyor. Yabancıda ise forvet hattına takviye yapılması gündemde.









Seferovic gidiyor...

Kiralık olarak forma giyen ve bekleneni birtürlü veremeyen Haris Seferovic'in gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yerine düşünülen isim de Moussa Dembele. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da görev alan yıldız oyuncunun kontratı, haziranda bitecek. Bu sebepten ötürü de Aslan, elini çabuk tutup, transferi bitirmek istiyor.

Rashica kalmak istiyor

İç transferde de gündem Milot Rashica olacak. Norwich City'den kiralanan Kosovalı sağ kanat da Sarı-Kırmızılı kulüpte kalmayı çok istiyor. Cim Bom da bu doğrultuda 26 yaşındaki oyuncunun bonservisini almanın peşinde.

Metin Karabaş







