Manchester City forması giyen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernandinho’nun Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptığı iddiası, önceki gece gündeme bomba gibi düştü. Sambacı ile gerçekleşen flört, bir anda sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu haline geldi. Dünyanın dört bir yanında orta saha oyuncusu arayan Sarı-Kırmızılılar’ın böylesine büyük bir hamle yapması bile taraftarları heyecanlandırmaya yetti. Galatasaray’a gönül verenler, Fernandinho’nun sosyal medya hesaplarına, “Come to Galatasaray” (Galatasaray’a gel) mesajları yağdırdı. Tecrübeli futbolcu da bu ilgi karşısında bir hayli şaşırmış durumda.

Cim Bom’a yabancı değil

Galatasaray daha önce Manchester City’den Fernandinho’nun vatandaşı ve yakın arkadaşı Fernando’yu transfer etmişti. Ayrıca Fernandinho, sosyal medya hesaplarından Taffarel, Arda Turan ve Radamel Falcao’yu da takip ediyor ve sık sık internet üzerinden görüşüyorlar. Yani Brezilyalı futbolcu, Galatasaray’a pek de yabancı sayılmaz. Üstelik onu Shakhtar Donetsk’e Brezilya’dan getirten ve bir yıldız olmasını sağlayan da Galatasaray ve Beşiktaş’ın eski hocası Mircea Lucescu’dan başkası değil.





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