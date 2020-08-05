Bir yandan yeni sezon kadrosunun iskeletini kurmaya çalışan Galatasaray, diğer taraftan Muslera dönene kadar kaleyi emanet edecek olan ismi arıyor. Bir süre Lung ve Beto ile ilgilenen Sarı-Kırmızılılar, teknik ekiple gerçekleşen son görüşmede yerli kalecilere ağırlık verdi. Kasımpaşa’dan Fatih Öztürk ile boşa çıkan Sinan Bolat, Galatasaray’ın kadrosuna katmaya çalıştığı kaleciler arasında yer alıyor. Bu oyuncuların tamamı Fatih Terim tarafından onaylı. Aralarından maliyeti en uygun isimle anlaşma sağlanacak.

Okan Kocuk kiraya...

Bu transfer gerçekleştikten sonra Okan Kocuk’un Süper Lig veya 1. Lig’den bir kulübe kiralanması planlanıyor. Üçüncü kaleci olarak ise alt yapıdan Berk Balaban’ın kadroda yer alacağı ifade ediliyor.



