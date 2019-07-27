Galatasaray’ın Radamel Falcao transferini, gündemdeki bir diğer oyuncu Josef de Souza bitiriyor! Bu şimdilik bir iddia, ancak sosyal medyada yaşanan gelişmeler, Sarı- Kırmızılı camiada heyecan yaratmaya yetti. Tatilini tamamlayıp Avrupa’ya dönen Falcao’nun paylaştığı gönderiye yorum yazan Josef, “Görüşürüz dostum” diye yazınca, “Buluşma adresleri Florya mı olacak” sorusu akıllara geldi. İki oyuncunun arkadaşlığı, bundan 9 sene önceki Porto macerasına dayanıyor. Falcao ve Josef o dönem birlikte forma giyiyordu. O günden beri arkadaşlıkları devam ediyor.

Yoğun mesai harcıyorlar

Diğer taraftan Sarı-Kırmızılı yöneticiler, Falcao’nun transferini bonservis bedeli ödemeden bitirmek üzere yoğun mesai harcıyor. Kolombiyalı golcünün yıllık 6 milyon Euro civarındaki teklifi kabul etmesi, Cim Bom’un elini güçlendirirken, sponsor arayışları da sürüyor.

Josef için beklemedeler

Eski Fenerbahçeli Josef de Souza’nın transferi için ise bekleme süresi başladı. Suudi Arabistan kulüplerinin ödemelerle ilgili yaşadığı kriz nedeniyle, yönetim bu operasyona temkinli yaklaşıyor. Hedef, Brezilyalı orta saha oyuncusunu bedelsiz kiralayıp maaşının da yarısını, yani 2.5 milyon Euro’sunu karşılamak.

Monaco’nun kampında yok

Radamel Falcao, tatilini tamamlamasına rağmen Monaco’nun kampına katılmadı. Bu gelişmenin ardından Kolombiyalı yıldızın Fransız kulübünden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



