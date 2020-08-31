Orta saha için transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Sarı-Kırmızılılar kanat-forvet takviyesi için de yeniden gaza bastı. Daha önce Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'un Türk yıldızı Kenan Karaman için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan Aslan bu kez bu transferi bitirmekte kararlı. Düsseldorf ile yeniden temas kuran Cim Bom bu hafta içerisinde İstanbul'a gelen Kenan'ın menajeri Ersin Akan ile bir araya gelecek. Önümüzdeki günlerde Akan ile pazarlık masasına oturacak olan Sarı-Kırmızılı yetkililer transferde orta yolu arayacak.

Sıcak bakıyor

26 yaşındaki futbolcunun, Sarı- Kırmızılı formayı giymeye sıcak bakması Galatasaray'ın elini güçlendirse de Düsseldorf yıldız oyuncuyu cüzzi bir rakama bırakmamakta diretiyor. Bu nedenle Aslan ile Alman ekibi arasında kıran kırana pazarlıkların yeniden başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Metin Karabaş







