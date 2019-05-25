Cim Bom’da Falcao aşkı alevlendi... 1 senedir Galatasaray’ın gündeminde yer alan, devre arasında transferi ciddi ciddi konuşulan Radamel Falcao’da yine sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kulübü Monaco son anda ligde kalan 33 yaşındaki Falcao, kesin olarak takımdan ayrılma kararı verdi. İspanyol gazeteleri Valencia’nın devrede olduğunu yazarken, Galatasaray’ın da Kolombiyalı yıldız için ciddi bir opsiyon olduğunu belirtti. Daha önce yaptığı açıklamada “Büyük hedefler için oynamak istiyorum” diyen ve Şampiyonlar Ligi arenasında yer almayı hedefleyen Falcao için Galatasaray tüm kozlarını oynayacak. Ancak bu durum Diagne’ye bağlı. Çünkü listede zaten Tetteh’in ismi var ve ilk hedef o. Ancak Diagne satılırsa 2 forvet alınacak. Transfer edilecek diğer oyuncu, taraftarı havaya sokacak bir süperstar olacak.

Ribery için pusuda bekleniliyor

Ribery’nin Galatasaray’da yarım kalan bir hikayesi var. 2005’te Sarı-Kırmızılı formayla vitrine çıkıp, o dönem alacakları ödenmediği için Marsilya’ya giden Fransız yıldız, sonrasında Bayern Münih seviyesine çıktı ve yıllarca Alman devinde oynadı, geçtiğimiz haftalarda da Bayern Münih kariyerine noktaladı. Bonservisini artık elinde olan Ribery, son günlerde sık sık Galatasaray’la ilgili sosyal medyada paylaşımlar yaparken, şampiyonluğu kutlayarak Sarı-Kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. Ancak bu transfer hiç kolay değil. Çünkü ABD ve Suudi Arabistan ekiplerinden Ribery’ye çok yüksek teklifler var. Yönetim şimdilik pusuda bekliyor ve gelişmeleri yakından takip ediyor. Galatasaray, Ribery cephesinden bir adım bekliyor. Cim Bom’un Falcao’da olduğu gibi bu transferdeki en büyük kozu, tabii ki Devler Ligi’nde oynayacak olması.

Babel resmi imzaya kaldı

Ryan Babel Galatasaraylı olmak için sabırsızlanıyor. Fulham’da ikinci yarıyı tamamladıktan sonra boşa çıkan ve Sarı-Kırmızılılar ile el sıkışan Hollandalı kanat oyuncusu, sözleşme süresini kendi açıkladı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Babel, Instagram’dan ‘1+1’ paylaşımı yaptı. Babel’in bu mesajı 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı şeklinde yorumlanırken, Haziran’ın ilk haftasında transfer döneminin açılmasıyla bu anlaşma resmiyet kazanacak. 2.5 milyon Euro ücret karşılığında Babel’i ikna eden Galatasaray’ın, 2.5 milyon Euro da imza parası vermesi bekleniyor. Fatih Terim, 32 yaşındaki yıldızın Süper Ligi yakından tanımasını avantaj olarak görüyor.