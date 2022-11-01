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Galatasaray'da transfer hareketliliği: Okan Buruk bizzat istedi

Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı genç yıldızı kadroya katmanın planlarını yapıyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un transferi özellikle istediği iddia edildi.

01 Kasım 2022, Salı 09:33 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da transfer hareketliliği: Okan Buruk bizzat istedi

Sezon başında teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren Galatasaraylı yönetim, bazı yıldız isimleri de kadrosuna katmıştı. 

Orta sahaya Oliveira, Midtsjø, Torreira ve Mata gibi yıldızları katan Galatasaray 'da yeni bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Yaz transfer döneminde Mertens ve Mata gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Galatasaray, geleceğe yönelik hamlelerle takımı gençleştirecek.

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G.SARAY'A GENÇ ORTA SAHA

Sarı-kırmızılı kulüpte listenin ilk sırasına Belçika'dan Nicolas Raskin yazıldı. Standard Liege'in 21 yaşındaki çok yönlü orta saha oyuncusu için girişimler başladı.

U-15'ten U-21'e kadar alt yaş kategorilerinde düzenli olarak Belçika milli formasını giyen Raskin, sezon sonunda bitecek sözleşmesini henüz uzatmadı.

ÜÇ FARKLI POZİSYONDA OYNAYABİLİYOR

Standard Liege, 2001 doğumlu oyuncunun sözleşmesini yenileyip Avrupa'nın büyük liglerine satmanın planlarını yapıyor. Galatasaray ise bonservisini almanın çok zor olduğu Raskin'in serbest kalma ihtimalini fırsata çevirmek istiyor.


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6-8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Nicolas Raskin uzun süredir sarı-kırmızılı kulübün scoutları tarafından takip ediliyor. Belçikalı yıldız adayı bu sezon Standard Liege ile 15 maça çıkarken 1 gol-4 asistlik performans sergiledi.

Genç oyuncunun piyasa değeri 5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. (Sabah)

Okan Buruk'un Inter'de attığı kafa golü

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