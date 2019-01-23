Galatasaray, Hoffenheim forması giyen Macar forvet Adam Szalai'i transfer etmek istiyor.

Sarı kırmızılıların bu transferi bitirmek için çok çabaladığı ancak oyuncunun Hoffenheim'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

Galatasaray 31 yaşındaki forvet için daha önce 3 milyon Euro teklifte bulunmuş ancak oyuncu bu teklifi reddetmişti.

Adam Szalai'nin Hoffenheim ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Tecrübeli forvet bu sezon forma giydiği 23 karşılaşmada 4 gol, 2 asist ile oynadı.

Kaynak: Ajansspor