2019-2020’nin ilk yarında Babel dahi olmadı sol kanatta; Aslan hep sürat aradı ve Onyekuru yeniden kiralandı. Ancak Nijeryalı yıldızın gelecek sezon kiralanması hiç de kolay değil. Kulübü Monaco, Onyekuru’dan önümüzdeki sezon sahada ya da satışta kazanç elde etmek istiyor.

YARI MAAŞA GELMEZ

Galatasaray’da daha önceki yıllarda da ismi gündeme gelen isimlerden Ahmed Musa ise Al Nassr Kulübü’nde yaklaşık 8 milyon euro maaşa top koşturuyor. Suudi Kulübü ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli kanat oyuncusunun orada parasını bırakıp, sarı-kırmızılı takıma kazandığının yarısına hatta daha azına oynayacağına pek ihtimal verilmiyor. Halihazırda mevcut futbolcuların maaşında indirime gitmek isteyen sarı-kırmızılıların bir futbolcuyla yüklü bir anlaşma yapması oldukça uzak gözüküyor.

BRUMA DÜŞÜŞTE DEĞİL

Galatasaray’ın eski oyuncularından Armindo Bruma da son günlerde sarı-kırmızılılara yazılan isimlerden biri. Bruma’nın kötü bir sezon geçirdiği gibi bir algı olsa da Portekizli futbolcu bu sezon PSV Eindhoven’da 31 maça çıkıp 5 gol kaydetti. Geçen sezonun hem maç sayısında hem gol sayısında üzerinde çıkan Bruma’ya Hollanda ekibi 15 milyon euro bonservis ödemişti. Aldığı süre her ne kadar son dönemde düşse de Galatasaray’ın Bruma’yı da ucuz bir şekilde kadrosuna katması hiç de kolay değil.

TÜM YOLLAR ONA ÇIKIYOR

Galatasaray’da sol kanatı emanet edeceği ve transfer ücret ödemeyeceği yegane isim Emre Kılınç. Sezon sonunda bonservisi elinde olan Emre’nin birçok Avrupa kulübü peşinde olsa da sarı-kırmızılılar, lig biter bitmez başarılı kanat oyuncusuna imza attırmayı hedefliyor. Ancak sarı-kırmızılıların hem yurt içinden hem yurt dışından bu transferde çok rakibi bulunuyor.

(Ajansspor)