Galatasaray, bir yandan sezonu şampiyonluk ile tamamlamak isterken diğer yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmayı planlıyor. Sarı kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk ile transfer komitesi şimdiden çalışmalara başladı. Özellikle fırsat transferi üzerinde duran ve sözleşmesi sona erecek olan yıldızları gündemine alan Cim Bom, bu doğrultuda listesini belirlemiş durumunda... Fransız basını, Galatsaray'ın ilk hedeflerinden birisi olan yıldız kanat oyuncusu için harekete geçtiğini duyurdu. İşte detaylar...

EMRE’NiN SAKATLIĞI NÜKSETTİ

Sarı kart cezalısı Sacha Boey ile Sergio Oliveira’nın yerlerine Leo Dubois ve Berkan Kutlu’ya şans verecek olan Buruk, 8+3 kuralı nedeniyle ilk 11’de oynatmayı planladığı Emre Taşdemir’in sakatlığının nüksetmesi üzerine de sol bekte Patrick Van Aanholt’u görevlendirme kararı aldı.





3 FUTBOLCUYA SARI UYARI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kart cezası sınırında olan Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakcı’yı da özel olarak uyarıp, Ankaragücü maçında sakin ve dikkatli oynamalarını istedi. Buruk, sarı kart görmeleri halinde Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak olan 3 oyuncuya, özellikle hakemle diyaloğa girmemeleri gerektiğini ifade etti.

BURUK'UN ICARDI KARARI

Galatasaray'ın genç çalıştırıcısı Okan Buruk, sakatlıktan yeni çıkan Mauro Icardi’yi Fenerbahçe maçını düşünerek ilk 11’de oynatmayıp kulübede oturtacak ve gerekli gördüğü takdirde sahaya sürecek.

GALATASARAY'DAN İKİNCİ TEKLİF

Galatasaray'ın daha önce de transfer teklifi yaptığı Omar Campos için kulübü Santos Laguna'dan ret yanıtı aldığı iddia edilmişti. Güney Amerika basınında yer alan habere göre, Galatasaray, Campos'tan vazgeçmiyor. Sarı - kırmızılılar Meksika ekibine ikinci teklifini iletti. Santos Laguna, Campos için 6 milyon Euro'da diretirken, Galatasaray son olarak 4,5 milyon Euro önerdi. Campos'un kulübü Santos Laguna ile Galatasaray arasında görüşmeler devam ediyor.





DEMBELE ŞOKU

Seferovic'le ara transfer döneminde yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, gündemine Lyon'la sözleşmesi bitecek olan Moussa Dembele'yi almıştı. Yıldız futbolcudan kötü haber geldi. Aslan sezon sonunda da 38 yaşına basacak Gomis'e veda edecek. Forvet arayan sarı-kırmızılı kulüp, uzun süredir Moussa Dembele ile ilgileniyor. Direkt olarak oyucunun kendisi ile iletişime geçen Aslan, Lyon'la sözleşmesini uzatmayan 26 yaşındaki Fransız forvetin talebi karşısında geri adım attı. Dembele'nin imza parasıyla birlikte yıllık 6 milyon Euro (120 milyon TL) istediği ortaya çıktı. Yıllık 3.5 milyon Euro ödemeye hazır olan sarı-kırmızılılar, Dembele'den ücretinde indirime gitmesini bekliyor.

ASLAN AZİZ BEHİCH'İN PEŞİNDE

Yabancı sınırı nedeniyle listenin üst sırasında ismi yazan Avustrayalı futbolcunun Türk pasaportu da bulunuyor. Daha önce ülkemizde Bursaspor , Başakşehir, Kayseri ve Giresun'da forma giyen, Süper Lig'i yakından tanıyan 32 yaşındaki futbolcunun tecrübesinin de takıma şampiyonluk yolunda katkı verebileceği düşünülerek yönetim ile teknik heyet Aziz Behich ismi üzerinde durmaya başladı.





HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONU DI MARIA

Sezon başında kadrosuna yıldız isimleri katan Galatasaray, devre arasında da kadrosunu güçlendirip şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi yıldızları kadrosunda bulunduran Galatasaray'da hedef Arjantinli yıldız Angel Di Maria. Vergi kaçırma suçlamaları sonrası Başkan Andrea Agnelli ve yönetimin istifa ettiği İtalyan ekibi Juventus, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 34 yaşındaki Arjantinli futbolcudan yeni kontratında maaş indirimine gitmesini istedi. Bu teklifi kabul etmeyen Di Maria için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi.

İŞTE ASLAN'IN HEDEFİNDEKİ KANAT

Fransız medyasına göre Sarı-Kırmızılılar, Fransız sol kanat oyuncusu Jonathan Bamba’yı transfer etmek istiyor. Tottenham ve Napoli de onun peşinde...

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Takvim'in Fransız medyasından derlediği habere göre Sarı-Kırmızılılar, Lille forması giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jonathan Bamba'yı renklerine katmak istiyor. Fransızlar'a göre Cimbom oyuncuyu sezon sonunda kadrosuna katmayı planlıyor. Galatasaray'ın yanı sıra Fransız yıldız için Tottenham ve Napoli'nin de devrede olduğu iddia edildi. Bamba bu sezon Lille formasıyla 15 karşılaşmada görev aldı. 26 yaşındaki futbolcu 4 gol katkısı sağlarken 3 de asiste imza attı.





PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Lille ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Bamba'nın güncel piyasa değeri 20 milyon Euro. Yıldız futbolcu sol ve sağ kanatta görev yapabiliyor. Bamba kariyerinde Saint Etienne, Paris FC, Angers ve Lille takımlarında forma giydi. Kariyerinde 276 maçta görev alan Jonathan Bamba, 42 gol atarken 46 da asist üretti. Fransa Milli Takımı'nda 19 kez görev alan Bamba, 5 kez fileleri sarsmayı başardı. Jonathan Bamba'nın adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılıyordu.

LIGUE 1'DE 206 MAÇTA OYNADI

Fransız yıldız Jonathan Bamba, Fransa Ligi'nde 206 karşılaşmada oynadı. Bu maçlarda 36 gol atarken 35 de asist üretti. Toplamda 71 gole katkıda bulundu. Bamba, hızının yanı sıra bitiriciliğiyle de ön plana çıkan oyunculardan...



